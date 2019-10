Facebook

Harald Trummer, Wirt der „Weinerei“ © Pototschnig Franz

Herr Trummer, Sie führen das Restaurant „Weinerei“ in Bruck und haben sich in Ihren Wanderjahren die Welt angesehen. Bekommt man da einen anderen Blick auf Österreich?

Gar keine Frage. Es sind oft die Kleinigkeiten, die uns zeigen, was wir an Österreich haben. Als ich in Australien oder auf den Bermudas war, wurde mir erst bewusst, was für ein Luxus es ist, dass frisches Trinkwasser aus der Wasserleitung kommt.