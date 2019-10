Mit Magdalena Schrittwieser führt eine Krieglacherin die obersteirische Liste der Neos in die Landtagswahl.

Magdalena Schrittwieser aus Krieglach führt die obersteirische Liste für die Landtagswahl an © NEOS/David Alscher

Die Krankenschwester Magdalena Schrittwieser aus Krieglach führt die obersteirische Liste für die Landtagswahl an, gefolgt vom Murtaler Robert Reif, Michael Steiner, Sabrina Stark und Wolfgang Altenstrasser. Schrittwiesers Lebensmotto lautet „Never Give Up“, welches sie auch im Landtag mit starker Stimme vertreten möchte: „Egal, ob in der Arbeit, in der Schule meiner Tochter oder im Sportverein. Überall ist Politik ein großes Thema, das die Menschen beschäftigt. Ich nehme mir vor, immer ein offenes Ohr zu haben und mich unermüdlich für die Anliegen der Steirerinnen und Steirer einzusetzen.“