Listen teilweise erstellt, Spitzenkandidaten fix - Erste Plakate affichiert - ÖVP will erst im November in Wahlkampf einsteigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Schickhofer und Hermann Schützenhöfer beim Platzwahl-Fest der Kleinen Zeitung in Pöllau © Juergen Fuchs

In der Steiermark kommen die Parteien allmählich in den Wahlkampfmodus für die (von Mai 2020) auf 24. November vorverlegte Landtagswahl. FPÖ und KPÖ haben ihre Listen erstellt, die SPÖ hielt am Samstag in der oststeirischen Industriestadt Weiz ihren Wahlkampfauftakt ab.