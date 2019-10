Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Pekler, Erwin Fuchs und Sabine Krenn © Marco Mitterböck

Mit einem Lächeln startete KSV-Präsident Erwin Fuchs am Montag in die neue Woche, schließlich hatten seine Fußballer am Tag zuvor das Steirer-Derby gegen den GAK vor 4270 Zuschauern für sich entschieden. Gestern ging es für Fuchs ins Kapfenberger Kulturzentrum, wo die Ausstellung „100 Jahre KSV-Fußball: eine runde Sache“ eröffnet wurde. Dort wird anhand von zig Schautafeln, Exponaten und Filmbeiträgen die Geschichte des Kapfenberger Fußballs aufgerollt. „Angefangen hat ja einst alles in der Schinitz, die Mürz ersetzte die sanitären Anlagen“, sagte Kapfenbergs Sportreferent Helmut Pekler.