Die ursprünglichen Farben des einstigen Bahnhofshotels wurden wieder aufgetrgen © Pototschnig Franz

Viele freudige Gesichter sah man am Montagmorgen vor dem Brucker Bahnhof. Kein Wunder: Das alte Bahnhofshotel, das wahrlich kein schöner Anblick war, wurde in nur einem Jahr restauriert und zu einem Wohnhaus umgebaut. Daneben wurden in einem Neubau weitere zwölf Wohnungen errichtet, sodass direkt am Bahnhof 34 neue Wohnungen entstanden sind.