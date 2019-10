Facebook

Schönleitner und Schmalix (2. u. 3. v. l.) mit Vertretern der Bürgerinitiative © Grüne

Die Vorstellungen des früheren ÖBB-Bediensteten Hans Reisinger, in Mürzzuschlag nahe des Bahnhofs ein Parkhaus zu errichten, stoßen nicht überall auf Gegenliebe. So genießen bei Vizebürgermeister Arnd Meißl (FPÖ) andere Bauprojekte mehr Priorität, darunter etwa Kindergarten und Volksschule in Hönigsberg sowie die NMS in Mürzzuschlag. Laut Meißl allesamt sanierungsbedürftig: „Die Sicherheit der Schul- und Kindergartenkinder zu gewährleisten, hat für mich Vorrang. Ein Parkhaus kann auch zu einem späteren Zeitpunkt errichtet werden.“