Hans Reisinger (l.) und Walter Berger luden zum Pressegespräch © Marco Mitterböck

Eineinhalb Jahre lang hatte die Zukunftsinitiative Oberes Mürztal, kurz ZiOM, im Verborgenen gearbeitet, am Freitag wagte sie jedoch den Schritt an die Öffentlichkeit. Auf Einladung von Hans Reisinger und Walter Berger, bis zur Fusion Bürgermeister von Mitterdorf, setzten sich einige Mitglieder mit lokalen Medienvertretern an einen Tisch, um über die Zukunft des Oberen Mürztals zu sprechen.

