Die Heiligen-Geist-Kapelle kann am Sonntag besichtigt werden © Dobrovolny Heike

Am Sonntag wird der Tag des Denkmals begangen. Denkmäler sind Teil unserer Identität und ein wichtiges Element für das Image einer Region. In diesem Sinne haben schon um das Jahr 1500 Brucker Bürger eine Kapelle gestiftet. Dieser sakrale Bau gilt europaweit, ja vielleicht sogar weltweit, als einzigartig. Die Einzigartigkeit der Heiligen-Geist-Kapelle besteht vor allem in seiner Dreiecks-Architektur. Aufgrund dieser architektonisch ungewöhnlichen Lösung ist der Bau von außen nicht sofort als Sakralbau erkennbar, obwohl täglich tausende Autofahrer am Brucker Autobahnknoten die Kapelle umfahren.