Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ehepaar Liendl mit Otto Edelsbacher (l.) © Ulf Tomaschek

Edmund Liendl ist alles andere als ein Unbekannter in der Stadt Bruck. Immer wieder lässt der Unternehmer mit Ideen aufhorchen – die allerdings, so sagt er, auf Gemeindeebene kaum Gehör finden. Allerdings hat er etwa mit dem Baderhaus, das er als Ruine gekauft hat, eine Attraktion am Brucker Schiffländ geschaffen: Mit Museumsschauraum (ein weiterer wird folgen), Restaurant, Baderhauspark und Gästezimmern. Gemeinsam mit seiner Frau Inge und Otto Edelsbacher hat er nun – als Verein Baderhaus – fünf neue Projekte ersonnen, die helfen sollen, die Brucker Innenstadt zu beleben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.