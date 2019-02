Die Heiligen-Geist-Kapelle am südlichen Stadtrand von Bruck harrt der endgültigen Fertigstellung. Bald soll der Innenboden fertig sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Schmuckstück von außen wie von innen ist die Heiligen-Geist-Kapelle © Ulf Tomaschek

Donnerstag gegen Mittag. Vor der Heiligen-Geist-Kapelle im Süden von Bruck parkt ein Auto mit niederösterreichischem Kennzeichen. Ein Paar aus Petronell-Carnuntum steigt aus, „bewaffnet“ mit dem Buch „111 Orte in der Steiermark, die man gesehen haben muss“. Darin wird auch die Heiligen-Geist-Kapelle beschrieben – und so haben die beiden Kulturbeflissenen sich auf den Weg ins weit entfernte Bruck gemacht. Wie es der Zufall will, ist Irmengard Kainz gerade bei der Kapelle. Kainz ist die stellvertretende Obfrau des Fördervereins der Heiligen-Geist-Kapelle, die vom Grazer Theologen und Universitätsprofessor Philipp Harnoncourt ins Leben gerufen wurde. Spontan führt sie die beiden durch die Kirche, erklärt die Historie des Gebäudes und die ebenso aufwendige wie kostspielige Restaurierung, die mittlerweile eine runde Million Euro verschlungen hat – und dank der Familie Harnoncourt, großzügiger Sponsoren und zahlreicher Spender möglich geworden ist.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.