Die Kindberger Gemeinderäte haben sich am Donnerstag den Themen Verkehr, Wohnbau und Stadtentwicklung gewidmet © Martina Pachernegg

Seit einigen Wochen ist im Kindberger Ortszentrum wieder Ruhe eingekehrt. Die umfangreichen Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Geschäftstreibenden können aufatmen. Im ehemaligen Volksbank-Haus an der Hauptstraße 56 hat sich indes auch einiges getan. „Am 11. und 12. Oktober wird die Eröffnung gefeiert“, erklärte Bürgermeister Christian Sander am Donnerstag bei der jüngsten Kindberger Gemeinderatssitzung. Gemeint ist das Projekt „Kindberg Mitte“. Das ehemalige Volksbank-Haus soll als zentrale Anlaufstelle für Bürger fungieren. So werden der Tourismusverband Mürztaler Streuobstregion, der Spendenverein, die Werbegemeinschaft Kindberg und zwei Pop-up-Stores einziehen. Auf den insgesamt 260 Quadratmetern findet aber auch ein Regio-Shop mit Produkten von regionalen Bauern Platz, den Wolfgang Leopold vom Reformhaus Biodemeter betreiben wird. „Keine Sorge, das Reformhaus bleibt dort, wo es ist. Der Regio-Shop ist zusätzlich“, so Sander. Milch zum Abfüllen, Ware ohne Plastikverpackung und faire Produkte sollen in Zukunft für sich sprechen. „Der Regio-Shop soll zukunftsweisend sein und wir wollen als Vorbild fungieren“, sagte der Ortschef.