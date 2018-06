Facebook

Großer Andrang beim Spatenstich © MM

Wer aktuell in und um Kindberg mit dem Auto unterwegs ist, stellt fest: Hier tut sich einiges. Zum einen ist eine Richtungsfahrbahn der S 6 gesperrt, zum anderen wird in Kindberg Ost gerade der neue Kreisverkehr fertiggestellt – und letztlich wäre da noch die Ortsdurchfahrt. Seit dem Frühjahr des Vorjahres in Arbeit, nimmt das aktuell wichtigste Projekt der Stadtgemeinde Kindberg Formen an. So lud Bürgermeister Christian Sander am Donnerstag zum Spatenstich, um die Landesstraße 118 in Angriff zu nehmen. Dieser Einladung folgten neben Vertretern der ausführenden Firmen und Behörden auch Landesrat Anton Lang sowie dessen Vorgänger Jörg Leichtfried, der dieses Projekt noch begonnen hatte.

