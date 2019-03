Facebook

KPÖ-Mandatar Mario Zver (r.) wurde von Bürgermeister Christian Sander angelobt © Marco Mitterböck

Die vergangenen Sitzungen des Kindberger Gemeinderats hatten sich zumeist um ein zentrales Thema gedreht: das „Jahrhundertprojekt“ Ortsdurchfahrt mit einem Investitionsvolumen von mehr als 7 Millionen Euro. Anders hingegen am Donnerstagabend. Da tagte der Gemeinderat erneut, die mittlerweile beinahe fertiggestellte Sanierung des Ortskerns spielte jedoch nur eine Nebenrolle. Vielmehr ging es um das liebe Geld, hatte die Sanierung den Schuldenstand der Stadt doch auf 11,7 Millionen Euro in die Höhe getrieben. „Positiv ist aber, dass sich der Schuldenstand zuletzt nicht mehr erhöht hat. Für 2019 ist auch eine Sondertilgung geplant“, sagte VP-Vizebürgermeister Peter Sattler, als der Rechnungsabschluss mit einem kleinen Überschuss von 113.000 Euro gegen die Stimmen der FPÖ beschlossen wurde. FP-Mandatar Leopold Schöggl mahnte an, dass der Nahversorger in Allerheiligen das Budget noch 20 Jahre lang mit 64.000 jährlich belasten werde. Anerkennung von Schöggl gab es wiederum dafür, dass die Personalkosten gesunken sind: „Und zwar so, dass es die Bevölkerung nicht merkt.“

