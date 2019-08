Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Weg wird ab sofort als Einbahn geführt © Marco Mitterböck

In den kommenden Jahren entstehen am nördlichen Schirmitzbühel bis zu 200 Wohnungen, damit wird auch der Verkehr zunehmen. Als Produkt des dreitägigen Workshops wird deshalb der Verkehr am Schirmitzbühel ab sofort neu geregelt, die dazugehörigen Pläne stellten Bürgermeister Fritz Kratzer und Baudirektorin Sabine Christian am Montagvormittag vor. Um die Wirksamkeit der verkehrsberuhigenden Maßnahmen zu testen, wird die Schimpelhofgasse im Bereich der Tennisplätze von 19. August bis 9. September für den Verkehr gesperrt.