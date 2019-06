Facebook

Lasaridis, Hiden, Heßl, Elnour und Theiss (v. l.) auf der Burg © Marco Mitterböck

Die Schließung der Gastronomie auf Burg Oberkapfenberg im Vorjahr sei der Stadt nicht leicht gefallen, sagte Stadtamtsdirektor Christian Theiss am Freitag im Zuge eines Pressegesprächs. Umso erfreulicher sei es deshalb, mit Andrew Abed Elnour einen Pächter „mit überzeugenden Referenzen“ gefunden zu haben. Früher unter anderem in Graz, Velden, am Red-Bull-Ring sowie zuletzt im Hotel Böhlerstern tätig, präsentierte Elnour gestern sein Konzept. Die Burgschenke will er weiterhin bodenständig führen, das auch tagsüber geöffnete Restaurant soll wiederum vor allem ab 17 Uhr ein „volles Programm für die gehobene Klasse“ bieten. „Wir wollen ein 14-tägig wechselndes Menü mit drei bis fünf Gängen anbieten und so zwei Hauben anpeilen“, sagte Elnour. Verantwortlich sein wird dafür Koch Philip Heßl, erprobt als Koch auf diversen Luxusjachten und im Formel-1-Zirkus.