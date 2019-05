Freitagvormittag brach in einem holzverarbeitenden Betrieb ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Fünf Feuerwehren waren im Einsatz © APA

Zu einem Brandeinsatz wurden am Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr die Feuerwehren St. Marein, St. Lorenzen, Mürzhofen, Hafendorf und die Stadtfeuerwehr Kapfenberg gerufen. In einem holzverarbeitenden Betrieb in St. Marein war ein Brand ausgebrochen, der seinen Ursprung im Bereich des Kabelstranges einer Absauganlage hatte. Das Feuer griff auf die Zwischendecke einer Nebenhalle über. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand und verständigte die Feuerwehr.