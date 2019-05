Insgesamt 350 Teilnehmer stellten sich dem Kapfenberger Stadtlauf am 1. Mai, dabei galt es Distanzen zwischen 800 und 4000 Metern zu absolvieren.

Bei den Herren siegte Oleksandr Matviichuk © LR Richard Pflanzl

Bei strahlenden Sonnenschein und leichtem Wind fand am 1. Mai der traditionelle KSV-Stadtlauf durch die Innenstadt teil, es war bereits die 31. Auflage. Insgesamt 350 Teilnehmer stellten sich dem Lauf, für Erwachsene galt es vier Kilometer zu absolvieren. Am Ende siegten in den unterschiedlichen Klassen Julia Fellner und Auron Cocaj (U8), Zoe-Marie Angerer und Natanael Moldovan (U10), Julia Strauss und Benjamin Orthuber (U12), Anna-Lena Mandl und Leon Bachmann (U14), Samuel Trois und Elena Maggele (U16) sowie im Hauptlauf Marie Glaser und Oleksandr Matviichuk.