Die Rhinos stolperten über die Danube Dragons II © Rhinos/Meieregger

Mit großen Ambitionen waren die US-Rhinos aus Oberaich in die neue Saison gestartet, um nach dem Aufstieg in Division 3 abermals oben mitzuspielen. Nach einem gelungenen Auftakt und der zu erwartenden Niederlage gegen Fehervar erlitten die Saisonziele der US-Rhinos nun aber einen Dämpfer. Gegen die Danube Dragons II, die nach einem schwachen Saisonstart wieder auf die Siegerstraße gefunden hatten, mussten sich die Obersteirer am Ende einer ausgeglichenen Partie mit 0:13 geschlagen geben. Vor einer erneut sensationellen Kulisse mit über 400 Zuschauern fanden die US-Rhinos zwar immer wieder Lücken in der Defensive der Drachen, letztlich konnten sie aber nichts Zählbares zustande bringen.