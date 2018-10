Facebook

T. Fraiß, P. Koch, T. Almer, S. Fraiß, A. Zenz und A. Zinner (v. l.) © Marco Mitterböck

Als die Upper-Styrian-Rhinos im August 2015 den Trainingsbetrieb auf der Wiese hinter der Volksschule Berndorf aufnahmen, standen sich dort noch rund 20 Sportler gegenüber. Drei Jahre später gehören solche Zahlen längst der Geschichte an. Mehr als 70 aktive Footballer zählt die Kampfmannschaft, die am Sportplatz Oberaich eine Heimat gefunden hat und dort pro Jahr rund 4000 Zuseher begrüßen darf. „Dieser Sport wird in der Region absolut akzeptiert“, freut sich Präsident Thorsten Almer.

Hinzu kommt der sportliche Erfolg, der die Nashörner bereits in der zweiten Saison ihres Bestehens ins „Finale dahoam“ gegen die siegreichen Fehervar Enthroners aus Ungarn geführt hat. Als Belohnung dürfen sich die Rhinos über den Aufstieg in die sportlich wertvollere Division III freuen, wo übrigens erneut die ungarischen Kontrahenten warten. Sportchef Adi Zenz hat jedenfalls große Ziele für die im März beginnende Saison: „Wir wollen erneut zumindest ins Halbfinale.“ Läuft alles glatt, könnte sich auch der Finaleinzug ausgehen.

