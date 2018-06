Die US Rhinos aus Oberaich sind weiter nicht zu bremsen, mit einem 43:0-Sieg in Salzburg fixierten sie den Einzug ins Halbfinale.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die in Weiß spielenden Rhinos waren nicht zu biegen © Wabnegger

Die Footballer der US Rhinos aus Oberaich befinden sich weiter voll auf Aufstiegskurs, fixierten mit einem 43:0-Sieg in Salzburg den Aufstieg ins Halbfinale und feierten zugleich den fünften Sieg in Folge. Michael Papst, Michael Hirtler und Thomas Leitgeb stellten dabei vor der Pause bereits ein 21:0 her und sorgten damit für die Vorentscheidung. In weiterer Folge besorgte Abermals Leitgeb einen Touchdown, dann stellten Manuel Farkas und Christian Korner den Endstand her.