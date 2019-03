Facebook

Den tapferen Teilnehmern war die Anstrengung durchaus anzusehen, dennoch traten sie im Mürzer Vivax ordentlich in die Pedale © Marco Mitterböck

Dreimal hatte das in Hönigsberg angesiedelte Fitnessstudio BeFit bislang zur 24-Stunden-Challenge geladen, den guten Zweck dabei stets in den Vordergrund gestellt. Weil aber aller guten Dinge nicht immer zwingend drei sein müssen, wurde für die vierte Auflage noch einmal ein ordentliches Schäuflein draufgelegt. Mehr Räder, mehr Musik, mehr Unterhaltung und mit dem Vivax auch ein neuer Veranstaltungsort, so hatten es die Organisatoren versprochen. „Wir machen etwas noch nie Dagewesenes“, hatte Organisator Thomas Morgenbesser im Vorfeld der Veranstaltung gesagt, bevor er am Freitagabend pünktlich um 18 Uhr den offiziellen Startschuss für die diesjährige Aktion erteilte.

