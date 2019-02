Ein Schneeschuhwanderer verletzte sich am Fuß, eine Seilbergung mit dem Rettungshubschrauber war wegen des starken Winds nicht möglich.

Der Verletzte wurde mit einem Ackja abtransportiert © Bergrettung Mürzzuschlag

Am gleichen Ort wie bereits vor zehn Tagen verlor am Dienstag gegen 12.20 Uhr ein Schneeschuhwanderer auf der Rax in einer steilen Schneeflanke den Halt, dann rutschte er rund 50 Meter über ein Schneefeld nach unten. Ein Skitourengeher bemerkte den Unfall, leistete mit zwei weiteren Tourengehern Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.