12. Februar 1934„Ein Gedenktag für die Demokratie“

Am Dienstag jährt sich der Aufstand der Sozialdemokratie gegen das Dollfuß-Regime zum 85. Mal. In der Obersteiermark sind die Februarkämpfe von 1934 heute noch gegenwärtig.

Am 12. Februar gedenkt die SPÖ der Februarkämpfe und ehrt Koloman Wallisch © KK

Er ist in der Region zum Mythos geworden. Nicht nur durch die Koloman-Wallisch-Plätze in Leoben, Bruck und Kapfenberg ist der Führer der Arbeiterschaft in den Februarkämpfen auch heute noch gegenwärtig. Auch durch die Feiern rund um den 12. Februar in den Städten der Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben wird das Andenken an Koloman Wallisch bewahrt.

