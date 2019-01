Facebook

Bürgermeisterkandidat Johann Kleinhofer, künftiger Bürgermeister Michael Wallmann, aktueller Bürgermeister Manfred Seebacher © Pototschnig Franz

Das Jahr 2018 ist gerade zu Ende gegangen, 2019 hat demnach erst begonnen. Doch was, wenn 2020 schon wieder ganz nahe ist? Weil die nächsten Gemeinderatswahlen bereits am 19. Jänner 2020 stattfinden dürften und im Mai danach Landtagswahlen anstehen, könnte das Jahr 2019 ein äußerst politisches werden. Themen wie der Kampf gegen die Abwanderung, der Erhalt der Infrastruktur, das Ansiedeln von Betrieben, die Gesundheitsversorgung, Bildung und das Schaffen von neuen Arbeitsplätzen, in der Regel in allen 19 Gemeinden unseres Bezirks beheimatet, werden demnach den Ton im Jahr 2019 angeben.

Sonst – bei März-Wahlen – zumeist im Jänner startend, dürfte der Wahlkampf bereits im heurigen Herbst beginnen, zumal die Ortsparteien um zwei Leiberl gleichzeitig rennen müssen. Nur wer in der eigenen Gemeinde letztlich gut abschneidet, kann sich berechtigte Hoffnungen auf einen guten Listenplatz für die Landtagswahl machen.