Das Opfer wurde schwerst verletzt © Theny

Bei einer Messerattacke nach einem Streit ist am 1. Dezember ein 48 Jahre alter Steirer aus Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22 Jahre alter tatverdächtiger Deutscher, der zuvor am Samstag in Salzburg festgenommen worden war, legte daraufhin ein Geständnis ab.

Am Dienstag, dem 11. Dezember, gab die Polizei nun bekannt, dass eine vom Beschuldigten nach der Tat entsorgte Jacke und die mögliche Tatwaffe sichergestellt werden konnten. Einsatztaucher des Einsatzkommandos Cobra/DSE fanden demnach am Montag, dem 10. Dezember, bei mehreren Tauchgängen im Wasser bei der Wehranlage eines Kleinkraftwerkes in Langenwang das verwendete Messer und die Jacke des Verdächtigen. Die Beweisgegenstände werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der 22-jährige Tatverdächtige befindet sich nach wie vor in Haft, eine Einvernahme des verletzten Opfers war - so der Stand am Dienstag - noch nicht möglich.

Der Tatort Foto © Theny

Streit um Preis

Motiv der Tat war ein Streit um den Preis beim Verkauf eines Gebrauchtwagens. Der Steirer hatte sein Auto privat zum Verkauf angeboten. Während der Verhandlungen um die Verkaufsmodalitäten gab es Streit zwischen Verkäufer und Käufer. Plötzlich zückte der 22-Jährige ein Messer und fügte dem Steirer zahlreiche Messerstiche zu. Danach flüchtete er mit dem Transporter, den er kaufen hatte wollen.

Zu Nachbarin geschleppt

Der Schwerstverletzte schaffte es noch, sich zu einer Nachbarin zu schleppen, welche sofort Rettung und Polizei alarmierte. Während der Erstversorgung durch den Notarzt erklärte der Verletzte, dass der 22-Jährige ihn mit einem Messer attackiert habe. Das Opfer musste während der Notversorgung mehrfach reanimiert werden. Er wurde dann ins Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck gebracht. Dort wurde er stundenlang operiert. Er befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand, weshalb er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.

Täter ging zur Arbeit

Die Polizei stellte am Tatort diverse Unterlagen zu dem geplanten Autoverkauf sicher. Daraus gingen Name und Wohnort des mutmaßlichen Täters hervor. Der 22-Jährige wurde schließlich von der Polizei am Samstag, dem 2. Dezember, an seinem Arbeitsplatz in der Stadt Salzburg angetroffen und festgenommen.

Bei der Vernehmung in Salzburg gestand der 22-Jährige, während eines heftigen Streits um die Höhe des Preises für den Transporter mehrmals auf den 48-Jährigen eingestochen zu haben. Das Messer hatte er bei sich gehabt und auf der Flucht weggeworfen, ehe nun die Einsatztaucher erfolgreich waren.