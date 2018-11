Bei der Music Night in Bruck unterhielten 15 Bands die zahlreichen Besucher in den 15 teilnehmenden Lokalen. Erstmals fand die lange Nacht der Musik bei freiem Eintritt statt.

Die vielen Besucher unterhielten sich bei der Music Night in Bruck bestens © Bruck/Maili

Bruck war mit dem Honky Tonk Festival einst Vorreiter in der Region, wenn es um Live-Musik in den Innenstadtlokalen ging. Mittlerweile hat das Format in vielen obersteirischen Städten Fuß gefasst. Nach einigen Jahren Pause nahmen sich die Brucker Gastronomen um Andreas Gutschi und Gerhard Golenia wieder ein Herz und stellten gemeinsam eine Music Night auf die Bühne. Im Rahmen der Red Carpet Days, die bereits viele Kunden in die Altstadt zog, gab der große Besucherandrang den Initiatoren Recht, der Veranstaltungsreihe neues Leben einzuhauchen.