Der Kindberger Fotograf Dieter Puntigam verliert seine direkte Zufahrt in seine Garage. Er müsste durch die Fuzo, aber das will er nicht.

Dieter Puntigam vor der Stelle, wo die Stufen kommen © Pototschnig Franz

Fotografenmeister Dieter Puntigam hat sein Geschäft mitten in Kindberg. Neben der Großbaustelle in der Stadt hat Puntigam noch ein ganz spezielles Problem, das sogar die Gerichte beschäftigt. Es geht um die Zufahrt zum Fotogeschäft, die bisher von der Landesstraße 118, also der Durchzugsstraße durch Kindberg, erfolgte. Das soll künftig nicht mehr möglich sein, denn wo jetzt eine schiefe Ebene besteht, sollen künftig Stufen kommen.

