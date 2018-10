Mürzzuschlag arbeitet an der Partnerschaft mit der chinesischen Stadt Pengzhou ein. Neben der Kultur verbindet sie der Skisport.

Eine Delegation aus China besuchte Mürzzuschlag © Mürzzuschlag

Bereits seit 2015 sind Mürzzuschlag und die chinesische Stadt Pengzhou freundschaftlich verbunden, initiiert durch Karl Schmeisser und den Wiener Kulturschaffenden Jian Wang. Im April des heurigen Jahres wurde diese Partnerschaft seitens des Mürzzuschlager Gemeinderats auch offiziell beschlossen, womit sich Pengzhou, eine Stadt mit 780.000 Einwohnern (Umland inklusive) nahe der 14-Millionen-Metropole Chengdu, in eine Liste mit den vier Partnerstädten Köpenick (Deutschland), Arusha (Tansania), Blansko (Tschechien) und Chillan (Chile) ein. Ein Fernziel Mürzzuschlags: Eine Beteiligung an den Olympischen Winterspielen 2022. „Unsere chinesischen Freunde werden uns helfen, das Skimuseum bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking bestmöglich zu präsentieren“, sagt Bürgermeister Karl Rudischer.