Martina Lietz und Rudolf Reichel überreichten Eveline Paller ihren Preis (v. r.) © KK

Das Wetter machte bei der 13. Auflage von Beach an der Mur nicht immer mit. Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. „Am Donnerstag am Nachmittag hat es viel geregnet und am Freitag war es ziemlich kalt. Trotzdem können wir von einer Rekordteilnahme sprechen“, erklärt Organisator Peter Erlsbacher. Die Plätze beim Boccia waren bereits früh vergeben und 30 Teams standen auf der Warteliste. Auch die Spiele der Schüler waren gut besucht. „Die Jugendlichen waren richtig motiviert und haben sich ins Zeug gelegt“, so Erlsbacher. Am Donnerstag beim Amateur-Volleyball-Turnier hat die Gruppe „dieFESTEmacher“ die Nase vorne gehabt, gefolgt von „Blockbusters.“ Beim Handball landeten „Precka Breaks“ auf dem ersten Platz. Apropos Handball: Die teilnehmenden Mannschaften der NMS Bruck/Mur, NMS Kapfenberg Stadt und NMS Franz Jonas Trofaiach lieferten sich vor den Augen von Nationalteamspieler Martin Breg spannende Spiele, wobei die Turniersiege bei den Jüngeren an die NMS Bruck/Mur, bei den Älteren an die NMS Trofaiach gingen.