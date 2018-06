Noch während der Fußball-WM wird der Kapfenberger Hauptplatz wieder mit Musik bespielt. Am 29. Juni startet "Six in the City" in die neue Saison.

Die Veranstaltung wird wieder für einen vollen Hauptplatz sorgen © Kapfenberg

Selbst wenn die Ferien noch etwas auf sich warten lassen, können sich Fans des Kapfenberger Sommertreibens bereits jetzt freuen. Denn am 29. Juni startet die beliebte Veranstaltungsreihe "Six in the City" in die neue Saison. Ab besagtem Freitagabend sorgen insgesamt 36 Bands an sechs Abenden an sechs Orten für gute Stimmung. Los geht's am 29. Juni mit folgenden Gruppen: St. Barbara Dixielanders (Papa Joe's), Iris' Coffeeshop (Illusion), die Hafendorfer (Hauptplatz-Bühne), Menage a trois (Schicker), Johnny & Bride (Roseggerbrunnen), Champagne & Kaviar (Campanile). Ein besonderes Highlight wartet zum Abschluss am 3. August mit der White Night, ehe es nahtlos mit der ebenso beliebten Veranstaltungsreihe Chill Hill auf Burg Oberkapfenberg (ab 9. August jeden Donnerstag) weitergeht.