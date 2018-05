Bruck an der Mur Gestohlene Baumaschinen: Zehntausende Euro Schaden

Bruck an der Mur

Mehrere Baggerschaufeln wurden gestohlen © Fotolia/Petair

In der Zeit zwischen Samstag, 19. Mai, 20.30 Uhr und Montag, 21. Mai, 20.45 Uhr, brachen Unbekannten das Zufahrtstor zu einem Firmengelände in Oberaich auf und gelangten so aus das Firmenareal.

Dort öffneten sie einen Schuppen und stahlen einen Rüttelstampfer, einen Hydraulikhammer sowie mehrere Baggerschaufeln und flüchteten, vermutlich mit einem Kleintransporter, in unbekannte Richtung. Der Schaden hat eine Höhe von mehreren zehntausend Euro.