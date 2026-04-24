Kurz vor Mittag kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 21 (Gutensteiner Straße). Ein 42-jähriger Mödlinger war dort im Gemeindegebiet von St. Aegyd mit einem dreirädrigen Motorrad unterwegs gewesen, als er von einem 61-jährigen Motorradfahrer aus Wien überholt wurde.

Aus unbekannter Ursache kollidierte der Biker während des Manövers mit dem Heck des Vordermannes. Der 61-Jährige kam von der Straße ab und wurde beim Sturz verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sowie den Notarzt wurde der Wiener mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 42-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt.

Die Feuerwehr kümmerte sich um das Unfallfahrzeug © FF St. Aegyd-Markt

Es ist nicht der erste schwere Unfall, der sich zum Start der Motorradsaison im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet ereignete. Erst vor wenigen Tagen stürzte ein Biker auf der B 24 (Hochschwabstraße) im Salzatal über eine Böschung und musste schwer verletzt ebenfalls mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Rund um Mariazell führt die Verkehrspolizei in diesen Tagen auch eine Schwerpunktaktion an den beliebten Motorradstrecken durch.