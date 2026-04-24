Mit Fabian Fluch (SPÖ) hat der Wallfahrtsort Mariazell seit Mittwochabend ein neues Oberhaupt. In einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung wurde er am Mittwoch mit 14 von 20 Stimmen im Gemeinderat nach dem gesundheitsbedingten Abtritt von Helmut Schweiger (Liste A-Z) zum neuen Bürgermeister gewählt.

Sein Amt trete er mit großer Demut an, betont Fluch: „Bürgermeister zu sein ist eine große Verantwortung.“ Dass er diese nun ein Jahr früher als geplant übernimmt sei auch für ihn überraschend gewesen. „Verantwortung zu übernehmen ist nie leicht und muss wohl überlegt sein. Es ist aber immer gut, wenn man Sicherheit hat“, meint Fluch und lobt auch die klare Weichenstellung, die man als Dreierkoalition (Liste A-Z, SPÖ, FPÖ) getätigt habe.

Langjähriger politischer „Arbeiter“

Als neuer Bürgermeister sieht er sich in Mariazell als „tief verwurzelt“ und kann eine Verbindung zu jedem Ortsteil aufweisen. Mit seiner Familie ist er in Halltal wohnhaft. Politisch kennt man Fluch im Wallfahrtsort spätestens seit 2009, als er erstmals in den Gemeinderat einzog. Seitdem übte er auf politischer Ebene verschiedenste Funktionen aus, war unter anderem Finanzstadtrat und Vizebürgermeister.

Fabian Fluch (Mitte) und die SPÖ-Gemeinderatsfraktion © M. Windholz

Trotzdem hält der gelernte Tischler und Forstfacharbeiter fest: „Ich sehe mich nach wie vor als Arbeiter.“ Seine berufliche Tätigkeit bei den Bundesforsten werde er mit dem Amtsantritt aber ein wenig zurückschrauben: „Hauptamtlich werde ich nicht Bürgermeister sein. Ich muss aber als Arbeitnehmervertreter und Zentralbetriebsrat auch ein wenig kürzer treten, weil das Amt viel verlangt.“

„Bürgermeister für alle“

Insbesondere in anspruchsvollen Zeiten wie diesen. Herausforderungen wie Bevölkerungsschwund, Klimawandel und budgetäre Schieflagen machen schließlich auch an den Grenzen von Mariazell nicht Halt. Die Gemeindefinanzen habe man in der Koalition in den letzten Monaten systematisch aufgearbeitet und erste Einsparungen erzielt.

Diesen Kurs werde man auch weiterverfolgen und den entgegenkommenden Hürden gemeinsam mit der Bevölkerung, den Koalitionspartnern und allen politischen Kräften aktiv gegenübertreten. „Ich will ein Bürgermeister für alle sein – für die, die mich gewählt haben, für die, die mich kritisch sehen, und auch für die, die vielleicht noch Zweifel haben“, so Fluch.

Strahlkraft bringt Verantwortung

Inhaltliche Schwerpunkte will der neue Bürgermeister etwa in den Bereichen Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung und der Unterstützung von Vereinen und Einsatzorganisationen setzen. In fünf Jahren solle die Gemeinde, wenn es nach ihm geht, nachhaltig wirtschaften, klimafitter und umweltbewusster sein und von ihren Bewohnern als leistbar und lebenswert wahrgenommen werden.

Wie viele Gemeinden steht auch der Wallfahrtsort Mariazell vor zahlreichen Herausforderungen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Nach außen will Fluch unterdessen die eigenen Vorzüge in den Vordergrund rücken. „Ich bin der Meinung, dass Mariazell eine irrsinnig starke Strahlkraft hat. Als Gemeinde und speziell als Bürgermeister müssen wir alle spüren lassen, dass sie uns wichtig und bei uns willkommen sind“, sagt Fluch.