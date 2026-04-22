Der Chefsessel im Wallfahrtsort ist neu besetzt. Am Mittwochabend wurde Fabian Fluch (SPÖ) im Gemeinderat mit 15 Stimmen mehrheitlich zum neuen Bürgermeister von Mariazell gewählt. Sechs Stimmen waren ungültig.

Ursprünglich war dieser Schritt für Fluch erst 2027 im Zuge einer Halbzeitlösung geplant gewesen. Weil der bisherige Ortschef Helmut Schweiger (Liste A-Z) aber aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zurücklegen musste, folgt ihm der SPÖ-Chef nun schon ein Jahr früher nach.

Fabian Fluch hat künftig das höchste Amt im Wallfahrtsort inne © KLZ / Christian Huemer

Kompletter Rückzug aus Politik

Schweiger selbst, der als Listengründer einen Überraschungssieg bei der vergangenen Wahl eingefahren hatte, wird sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen. „Ich verbleibe auch nicht im Gemeinderat“, erklärt er.

Helmut Schweiger zieht sich aus der Politik zurück © KLZ / Christian Huemer

Die Fraktionsarbeit und Führung der Liste werde Wolfgang Höhn übernehmen. Er wurde am selben Abend zum 2. Vizebürgermeister gewählt. Den Posten des 1. Vizebürgermeisters besetzt weiterhin Ex-Gemeindeoberhaupt Walter Schweighofer (ÖVP). Schweiger, der gleichzeitig Standesbeamter der Stadt ist, verbleibt aber weiterhin auf diesem Posten. Als Gemeinderat wurde Karl Misslik (Liste A-Z) neu angelobt.

Spannungen seit 2025

Die politisch turbulente Zeit in Mariazell seit der Gemeinderatswahl 2025 ist mit der Neuwahl um ein Kapitel reicher. Die absolute Mehrheit der ÖVP im Wallfahrtsort wurde damals gebrochen – unter anderem von der Bürgerliste „A-Z“, deren Spitzenkandidat Helmut Schweiger sich erst kurz zuvor als Vizebürgermeister von der Volkspartei losgesagt hatte.

Fabian Fluch (SPÖ, Mitte) ist neuer Ortschef, Wolfgang Höhn (Liste A-Z, links) übernimmt als 2. Vizebürgermeister © Kk

Die bunte Dreierkoalition, bestehend aus Bürgerliste, SPÖ und FPÖ, mit ihm an der Spitze übernahm daraufhin die Macht in der flächenmäßig drittgrößten Gemeinde Österreichs. Mit verschiedenen Projekten, harter Kritik von der oppositionellen ÖVP (die im Stadtrat noch immer die Mehrheit hält) und der prekären Finanzlage hatte man seither alle Hände voll zu tun.

Bruderzwist in der ÖVP

Auch schien der mit harten Bandagen ausgetragene „Bruderzwist“ zwischen Schweiger und Schweighofer nie ganz beigelegt. Zuletzt forderte Schweighofer etwa öffentlich, eine so genannte Haushaltssperre in dem bekannten Wallfahrtsort einzuführen. Das ist ein Prädikat, das Gemeinden tunlichst vermeiden wollen.

Die Replik an den früheren Bürgermeister folgte auf dem Fuß: Wenn es wirtschaftlich so schlecht um den Ort bestellt sei, sei das nicht da Problem der neuen Stadtführung, sondern jenes Mannes, der fünf Jahre zuvor die Geschicke der Gemeinde gelenkt habe.