Jeder Abschied ist schwer, doch der der Winhöringer Brücke in Pernegg war wahrscheinlich etwas schwerer. Damit das zu sanierende Bauwerk seinen Weg zur Firma Stieg in Niklasdorf antreten konnte, musste es Montagfrüh von seinen Trägern in der Mur gehoben werden. Seit Oktober letzten Jahres war sie wegen Rosts auf der Unterseite gesperrt.

So blickten ungefähr 30 schaulustige Perneggerinnen und Pernegger gespannt Richtung Kran, der den ersten tonnenschweren und fast 40 Meter langen Brückenteil mit Millimeterarbeit auf den Schwertransporter lud. „Faszinierend“, kommentierte Perneggs Vizebürgermeisterin Martina Spitzer (ALP). Siegfried Ebner von der SPÖ hielt fest: „Auch der Abtransport mit dem Schwerlader wird dann sehr spannend.“

Dieser musste nach erfolgreicher Verladung übrigens gerade so nicht in der Nacht passieren, da man die von der Asfinag maximalen Maße knapp unterschreitet. „In Niklasdorf wird in den nächsten drei Wochen die Stahlunterkonstruktion erneuert und das Tragwerk neu beschichtet“, erklärt Spitzer. Die dreiteilige Bauweise und der Fakt, dass die Brücke nur aufliegt, haben für diese Art und Weise der Sanierung gesprochen. Der Kostenpunkt liegt bei 350.000 Euro, wobei das Land einen großen Teil übernimmt.

Im Mai soll die Brücke dann wieder nach Pernegg zurückkommen und nach einer weiteren Versiegelung wird sie begehbar sein. Bei der Farbwahl, an der sich alle Bürgerinnen und Bürger Perneggs beteiligen konnten, entschied sich eine deutliche Mehrheit für ein olives Grün. „Nach einigen Monaten ohne die Brücke sind wir dann sehr froh, wenn sie wieder begehbar ist. Sie ist eine wichtige Verbindung zum Freibad und Friedhof“, freut sich Spitzer.