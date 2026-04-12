Hier bedarf es keiner Verschönerung oder eines PR-Sprechs. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm und die Gastgärten am Brucker Hauptplatz voll. „Herrlich“, bringt es Brucks neue Wirtschaftskoordinatorin Stefanie Gleixner auf den Punkt.

So startet der gemeinsame Stadtspaziergang auch am Hauptplatz, der zu den größten geschlossenen Plätzen Österreichs zählt. Wird er schon genug bespielt? „Blickt man auf den Veranstaltungskalender, ist er gut gefüllt. Das geht vom Businesslauf bis hin zu den Vereinen, die ihn einmal im Jahr kostenlos mieten können“, sagt Gleixner. Auch der Mittwoch und Samstag stattfindende Bauernmarkt sei ein wichtiges Aushängeschild der Stadt, der die Leute ins Zentrum zieht.

Kontakt zu den Hauseigentümern

Stichwort Aushängeschild. Ein solches war jahrelang auch der Leiner in unmittelbarer Hauptplatz-Nähe, der mittlerweile seit einigen Jahren leer steht. „Der Besitzer ist hier auf Investorensuche. Wenn es die gibt, kommen die Pläne, was hineinkommen könnte“, sagt Gleixner, deren Aufgabe es auch ist, mit den Besitzern anderer leerstehender Gebäude in Kontakt zu treten.

Denn: Kaum ein Gebäude gehört noch der Stadt, auch die wenigsten Besitzer kommen aus Bruck. „Umso wichtiger ist es, einen Kontakt zu den Eigentümern zu bekommen und so ein Übereinkommen zu finden, was zum Beispiel die Auslagen-Gestaltung betrifft“, erklärt Gleixner.

Spezielle Geschäfte

Jene Probleme hat Bruck nicht exklusiv, auch andere Zentren haben mit Leerständen zu kämpfen. Wo man sich in Zukunft abheben möchte, macht sie unter anderem in der Roseggerstraße klar. „Die großen Ketten gehen in die Fachmarktzentren am Stadtrand. Wir haben dafür kleine, besondere Geschäfte, die eine Nische bedienen und unsere Stadt mittlerweile auszeichnen. Diesen Weg möchten wir weitergehen, weil das in Richtung einer Genussmeile gut zur Stadt passt. “ Dass etwa der Billa das Zentrum verlassen hat, tut weh, aber es gäbe tolle Alternativen sich in der Mittagspause eine Jause zu holen.

Als Wirtschaftskoordinatorin arbeitet Gleixner auch eng mit der Stadtspitze zusammen © Stadt Bruck

So fällt vor dem Erreichen der Europa-Brücke auch der Leitsatz „Brücken bauen“, unter anderem auch von der Vergangenheit in die Zukunft: „So wie früher wird es nicht mehr werden. Aber vielen Unternehmern und Betrieben bedeutet die Stadt viel und sie haben gute Ideen. Da ist es meine Aufgabe, gemeinsam mit ihnen zu schauen: Was ist möglich? Was lässt sich fördern? Wie setzen wir das um?“

Frequenz bedarf einiger Stellschrauben

Gute Ideen braucht es laut Gleixner auch, um die Frequenz weiter zu erhöhen. „Wir wollen es wieder schaffen, dass einige, die vorbeifahren, auch einmal in die Stadt reinfahren. In den Einkaufsstraßen selbst könnten zum Beispiel Spielzonen dafür sorgen, dass Menschen länger oder überhaupt kommen, weil es für die Kinder was gibt“, sagt die Wirtschaftskoordinatorin. Die bessere Zugfrequenz und der verbesserte Bustakt nach Kapfenberg könnten das Übrige dazu beitragen.

Ansonsten ist es der 36-Jährigen ein Anliegen, die schon vorhandenen neuralgischen Punkte der Stadt zu stärken. „Das geht vom Schlossberg, der immer beliebter für Hochzeiten wird, bis hin zum Schiffländ für Events, der Murinsel als Naherholungsort oder die vielen Ausflugsziele rund um Bruck. „Das sind Dinge, die hängen bleiben und gute Gründe wiederzukommen.“