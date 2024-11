Alljährlich werden im Restaurantführer „Gault Millau“ die besten Gastrobetriebe Österreichs mit bis zu fünf Hauben und bis zu 20 Punkten ausgezeichnet. In der Ausgabe für 2025 dürfen sich erneut zahlreiche steirische Restaurants über diese Auszeichnung freuen, darunter auch sechs Lokale aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Der Großteil davon besteht aus bereits bekannten Gesichtern, mit der „Schankkuchl“ am Pogusch schafft es nur ein neuer Betrieb auf die Liste. Hinter diesem steckt Heinz Reitbauer, der seit einigen Jahren neben dem bekannten „Steirereck“ (das bei drei Hauben und 15,5 Punkten hält) diesen zweiten Gastrobetrieb am Pogusch betreibt. Dort wird am offenen Feuer an einem langen Tisch für 16 Personen aufgekocht.

Wer ist sonst noch dabei? Als regionaler Spitzenreiter zählt das Genießerhotel Krainer in Langenwang weiterhin vier Hauben (17 Punkte), das Johanns Living in Bruck hält bei drei Hauben (16 Punkte). Das Restaurant Hubinger in Etmißl, Gemeinde Thörl erkochte bei der Bewertung im Gastroführer zwei Hauben (14 Punkte), das Gasthof Schäffer in Neuberg bekommt ebenfalls zwei Stück (14 Punkte). Paradewirt Reitbauer gehört außerdem mit dem Steirereck im Stadtpark in Wien zu den besten Wirten Österreichs: Als eines von acht Restaurants zählt man dort fünf Hauben.