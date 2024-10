Die Rax gehört zu den Sehnsuchtsorten zigtausender Touristen, die nicht selten aus Wien und dem Umland in die steirisch-niederösterreichische Grenzregion kommen. Da wie dort erleben die Berghütten derzeit eine der arbeitsreichsten Phasen des Jahres, so auch das Waxriegelhaus. Das Gasthaus mit 60 Nächtigungsplätzen befindet sich am gleichnamigen Berg und unmittelbar an der Bundeslandgrenze.