Geschickt werden kleine Magnete auf die Rückseite von Keramik-Herzen geklebt, während an der anderen Ecke des Tisches der selbstgebackene Lebkuchen duftet und nur darauf wartet verpackt zu werden. Das Team um Christa Mayerhofer, Obfrau vom Creativ Verein Tragöß, hat in diesen Tagen allerhand zu tun. Am 23. November sperrt nämlich der Adventmarkt im Franzbauernhaus in Tragöß-St. Katharein wieder auf. Von 10 bis 18 Uhr kann man sich das Kunsthandwerk der regionalen Aussteller ansehen oder sich vom Lebkuchen betören lassen.