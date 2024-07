Die grüne Eingangstür vom Franzbauernhaus in Tragöß- St. Katharein steht offen. Aus dem Inneren des Hauses dringen aufgeregte Stimmen. An einem Tisch sitzen nämlich einige Mitglieder vom Creativ Verein Tragöß und bereiten die letzten Ausstellungsstücke für den traditionellen Kunsthandwerksmarkt vor. „Am Samstag, dem 3. August, geht es los. Wir sind immer von 10 bis 18 Uhr da“, sagt Obfrau Christa Mayerhofer, während sie ein Lebkuchenherz vorsichtig in ein Cellophan-Sackerl steckt.