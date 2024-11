„Voll trara – St. Barbara“, war der Ausruf des Tages am Montagnachmittag in Wartberg. Dort trotzte der Faschingsverein dem grauen, kalten Wetter und zelebrierte am Gemeindeamt den Faschingsbeginn. Das kleine Prinzenpaar Zoey und Luca zeigte dabei besonderen Mut und seine Muskeln, entriss es doch Bürgermeister Jochen Jance erfolgreich den Gemeindeschlüssel und leitete den Rathaussturm ein.