Vielleicht hat es ein bisschen was mit später Genugtuung zu tun. Alma-Darstellerin Anna Werner Friedmann war eine jener Schauspielerinnen, die sich von Paulus Manker schlecht behandelt gefühlt haben. Sie zog sogar vor Gericht (es endete mit einem Vergleich) und jetzt das: Nachdem Manker in Konkurs ist und alle seine Requisiten aus den erfolgreichen Vorstellungen am Semmering abgegeben werden, saß sie mitten unter den Kulissen und lud die vielen Interessenten auf ein Glas Sekt ein.