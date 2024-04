„Ich musste mich ausziehen, dann erst sagte er, ich sei ohnehin zu jung für die Rolle“: In der kürzlich erschienenen NDR-Doku „Gegen das Schweigen“ zeigen die Investigativ-Journalistinnen Zita Zengerling und Kira Gantner strukturellen Machtmissbrauch und Belästigungsvorwürfe in der Kulturszene auf, mit besonders vielen Fällen in Österreich. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderem auf die Regisseure Julian Pölsler und Paulus Manker.