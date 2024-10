Je näher zu den Wahlen, desto mehr Spatenstiche und Eröffnungen, könnte man meinen. Im Fall des LKH Hochsteiermark am Standort in Bruck sind die Vorhaben jedoch schon seit längerer Zeit geplant. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Klubchef Johannes Schwarz (SPÖ) sowie der Kages-Vorstand waren am Mittwoch zum Spatenstich für ein neues Parkdeck gekommen. „Es ist einer von einer ganzen Reihe, die in der nächsten Zeit folgen“, meinte Vorstandsvorsitzender Stark und bezog sich auf die Errichtung der neuen Psychiatrie in Bruck. Der Startschuss dafür fällt im kommenden Jahr.