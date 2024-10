Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte am Nationalfeiertag in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw, gelenkt von einem 20-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin (17) des 20-Jährigen wurden verletzt.

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr gegen 15:00 Uhr mit seiner 17-jährigen Beifahrerin auf der B20 in Richtung Autobahn. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte die 17-jährige PKW-Lenkerin an einer Kreuzung am Stoppschild zunächst angehalten haben und dann in die B20 eingefahren sein. Der 20-Jährige nahm laut eigenen Angaben den ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stammenden PKW der 17-Jährigen zwar wahr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zur Kollision kam.

Bei dem Unfall dürfte sich die 17-jährige PKW-Lenkerin schwer, die beiden anderen Beteiligten leicht verletzt haben. Die 17-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Die B20 war kurzfristig gesperrt.