Vor vier Jahren gab es die Idee zu einem neuen Gesundheitszentrum in St. Katharein. Nun ist der lange Prozess der Planung endlich vollbracht. Am vergangenen Samstag wurde in Tragöß das neue Gesundheitszentrum feierlich eröffnet. In der Einrichtung haben sich drei verschiedene medizinische Fachrichtungen niedergelassen: ein Physiotherapeut, eine Zahnärztin und ein Hausarzt, die gemeinsam für die gesundheitliche Betreuung der Region sorgen werden.