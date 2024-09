Das hört man nicht alle Tage: Obwohl das Land keine Schulen schließen möchte, sollen sich die Eltern von Kindern der Volksschule Tragöß für die Schließung der Schule ausgesprochen haben. So erzählt es Bürgermeister Hubert Zinner (ÖVP): „Wir haben eigentlich immer gesagt, die Schule tasten wir nicht an, aber die Initiative kam von den Betroffenen selbst.“ Das Aus der Schule im Sommer 2025 und die Zusammenlegung der Klassen mit jenen der Volksschule St. Katharein in Niederdorf ist nun fix.