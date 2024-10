Meistertitel, 20 Siege, keine Niederlage: Eine bessere Saison, als die der KSV Kängurus im Vorjahr wird man im österreichischen Eishockey wahrscheinlich nicht oft finden. Mit dem Sieg in der Finalserie gegen Hohenems konnten sich die Kapfenberger Cracks im März den Titel in der Österreichischen-Eishockey-Liga (ÖEL) (Anm. die dritte Liga Österreichs) vor eigenem Publikum holen. „Es ist sicher einer der größten Erfolge, die ein Verein haben kann, ganz egal in welcher Klasse“, lobt Bürgermeister Matthäus Bachernegg.