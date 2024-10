Der alljährliche VCÖ-Mobilitätspreis für ökologisch verträgliche und sozial gerechte Verkehrsprojekte ging in der Kategorie „Klimaverträglicher Güterverkehr und Logistik“ in die Obersteiermark. Das in Bruck ansässige Unternehmen Innofreight, die Knauf aus Weißenbach bei Liezen und weitere Projektpartner setzen nämlich auf eine Kombination von Bahn und E-Lkws, die bei der Preisverleihung aufgrund ihrer Einzigartigkeit hervorgehoben wurde.