Von erneuerbaren Energien über den Personenverkehr bis zur Recyclingtechnik. Durch den ökologischen Wandel sind viele neue Branchen und Berufe entstanden. In sogenannten „Green Jobs“ sollen Beschäftigte in der Arbeitswelt aktiv zum Klimaschutz beitragen, ein Feld, auf das das Arbeitsmarktservice Steiermark seit geraumer Zeit einen Fokus setzt. Denn Fachkräfte in diesen Bereichen sind rar gesät, laut dem AMS gibt es Tausende offene „grüne“ Stellen in ganz Österreich, wobei der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften weiter steigen werde.

„Die Energiewende erfordert tüchtige Hände und kluge Köpfe – wir unterstützen mit Aus- und Weiterbildungen tatkräftig beim Einstieg in den wichtigen Green-Jobs-Sektor“, heißt es von Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Auch Unternehmen werden bei der Qualifizierung von neuen Fachkräften direkt am künftigen Arbeitsplatz gefördert.

Informationsmesse für Frauen

Um insbesondere Frauen für die Berufsfelder dieser „Green Jobs“ begeistern zu können, veranstaltet das AMS am 18. September im Brucker Rathaushof eine Informationsmesse mit dem Titel „Green Jobs – Die Chance für Frauen“. Von 8.30 bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über Betriebe und Stellenangebote in diesen Branchen zu informieren, zusätzlich bietet das „BerufsInformationsZentrum“ des AMS die Möglichkeit eines kostenlosen Talente-Checks an.